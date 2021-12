Scholen mogelijk toch week eerder dicht

Een vervroegde kerstvakantie hangt al langer in de lucht en lijkt nu ook serieus een optie te worden. Het gevaar van de omikronvariant zou doorslaggevend zijn. Maar pas morgen neemt het kabinet definitief een besluit.

Het OMT pleit al langer voor een verlengde kerstvakantie, maar het kabinet hield tot nu toe vast aan het openhouden van de scholen. Volgens Haagse bronnen komt daar nu verandering in door de snelle opmars van de omikronvariant.

Vanmiddag zei minister De Jonge al dat de afweging vanwege de coronamutatie opnieuw moet worden gemaakt. "Je wilt natuurlijk het liefst de scholen openhouden maar je zult telkens moeten handelen naar de situatie van dat moment."

Politiek verslaggever Ron Fresen bij de NOS: "De redenering in kabinetskringen die je hoort is dat nu ingrijpen voorkomt dat er meer kinderen besmet de kerstvakantie ingaan en dan die besmetting met de feestdagen doorgeven aan familie. Maar het blijft lastig uit te leggen, de huidige cijfers gaan de goede kant op, maar daar is omikron nog niet in verwerkt."