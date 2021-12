Aantal positieve coronatests daalt met ongeveer 20 procent

Een einde van de coronagolf is het nog niet, maar de lijn van de corona-epidemie gaat wel snel omlaag. In de afgelopen week zijn aanzienlijk minder mensen positief getest dan in de week ervoor. Het aantal nieuwe gevallen daalt vermoedelijk van bijna 150.000 naar zo'n 120.000.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt elke dinsdag hoeveel positieve tests in de zeven voorgaande dagen zijn geregistreerd. Vorige week meldde het instituut 147.982 positieve tests, de week ervoor 155.152.

In de zes dagen na de laatste update zijn bijna 104.000 nieuwe gevallen gemeld. Een weektotaal van zo'n 120.000 positieve tests zou het laagste aantal in vier weken tijd zijn. Op weekbasis daalt het aantal bevestigde besmettingen waarschijnlijk met ongeveer 20 procent, wat de grootste afname sinds begin augustus zou zijn.

Het RIVM meldt dinsdag ook bij hoeveel mensen de coronaklachten zo erg waren dat ze in een ziekenhuis moesten worden opgenomen. Bij de cijfers van vorige week waren er net geen 2000 opnames, waarvan 343 op de intensive cares. Dit zou nu iets kunnen dalen. Verder komt het RIVM met het aantal meldingen van sterfgevallen. Vorige week waren dit er 356 en dat stijgt waarschijnlijk tot meer dan 400.

Het instituut komt ook met een reproductiegetal. Dat cijfer geeft aan hoe snel het coronavirus zich verspreidt. Het getal zakte ruim een week geleden tot iets onder de 1, voor het eerst in lange tijd. Dat betekent dat het aantal besmettingen gelijk blijft of heel langzaam daalt. Het landelijke risiconiveau blijft waarschijnlijk op het hoogste niveau: ernstig.

Tegen het einde van de middag komt het RIVM ook met cijfers over de boostervaccinaties tegen het coronavirus. Volgens de meest recente cijfers hebben zo'n 730.000 Nederlanders zo'n oppepprik gekregen om de afweer te versterken. Daarnaast hadden ongeveer 121.000 mensen een aanvullende prik gekregen om meer antistoffen aan te maken.