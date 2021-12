Duitse expert: “Duitsland heeft veel te veel IC-bedden”

Duitsland heeft veel meer Ic-bedden dan andere Europese landen. En toch liggen ook in Duitsland de Ic's vol. Gezondheidseconoom Reinhard Busse weet waarom: het is een zelfgemaakt probleem.

"In Duitsland liggen veel meer coronapatiënten op de intensive care dan in andere landen. Dat zijn er ongeveer drie keer zoveel als in bijvoorbeeld Nederland of Denemarken, en zelfs vier keer zoveel als in Groot-Brittannië."

De reden: ze liggen vol omdat ze er zijn en voor ziekenhuizen is het financieel aantrekkelijker patiënten op de ic te leggen dan op de afdelingen. Bovendien is er op gewone afdelingen minder personeel dan in andere landen. Zodra een patiënt veel zorg nodig heeft, gaat deze dus naar de ic.

Busse: De Duitse ziekenhuizen hebben er belang bij zoveel mogelijk bedden vol te houden. Dit geldt ook voor de intensive carefdelingen. Als je het aan het management zou vragen, zou het antwoord zijn: we hebben zoveel ziekenhuizen nodig omdat we zoveel patiënten hebben. Ik denk daar anders over: we hebben zoveel patiënten omdat we zoveel ziekenhuizen hebben. Het is het kip-en-ei-probleem. We hebben niet te weinig personeel, we hebben te veel ziekenhuispatiënten."

"Op Duitse intensive care-afdelingen liggen ernstig zieke mensen met een zeer lage overlevingskans, zelfs niet met de modernste apparatuur.