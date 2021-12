Drama in Oostenrijk: peuter vriest dood voor ouderlijk huis

Een tragedie in het Oostenrijkse Vorderweissenbach: Een jongetje van twee liep er gisternacht in zijn pyjama naar buiten en overleed vlakbij zijn huis aan onderkoeling. Zijn ouders waren op dat moment bij de buren.

Simon, zoals het kind heette, is om onduidelijke redenen het huis uitgegaan. De deur was niet op slot. Zijn ouders hadden de babyfoon meegenomen naar de buren, maar hadden niets gehoord. Het kind is vermoedelijk de weg kwijtgeraakt. Buiten was het -10 op dat moment, schrijft de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung.

Toen de ouders (27 en 31 jaar) thuiskwamen, merkten ze niet dat hun kind niet in bed lag. Pas de volgende ochtend om 5 uur kwamen ze daarachter. Ze vonden hun zoontje zwaar onderkoeld voor de deur van de garage. Reanimatie kwam te laat.