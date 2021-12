In Barneveld 650 man in de kerk: “We maken gebruik van ons grondrecht”

Volle IC's, overbelast zorgpersoneel, enorme oversterfte, sommige kerken hebben er nog steeds geen boodschap aan. In Barneveld is er een waar ze vier diensten met telkens 650 man houden rond kerst, terwijl de rest van Nederland maximaal vier gasten mag uitnodigen.

"Kerken hebben vrijheid van godsdienst", verklaart voorganger Peter Paauwe van megakerk DoorBrekers bij Omroep Gelderland. "Dat is een grondrecht. En daar maken we gebruik van. En we willen zo ook een signaal richting de overheid geven: dat het tijd is voor een beleid dat meer ruimte gaat geven aan de dingen die belangrijk zijn in het leven."

De coronaregels worden gerespecteerd, maar er wordt niet naar een QR-code gevraagd. De bezoekers vinden het maar wat fijn. "Fantastisch. Een avondje uit, lekker in de kerk," klinkt het. En: "Mooi dat het kan, daar zijn we heel dankbaar voor," zegt een ander. "Vergeet corona en vier Jezus", verkondigt Paauwe enthousiast.

Daar denken veel mensen op Twitter, waar het onderwerp trending was, toch anders over.

Christen-sekte #doorbrekers uit #barneveld geven even de middelvinger aan de zorg in Nederland. Voor die mensen, hoop je toch dat de vogelgriep uitbreekt en de Barneveldse kippen verplicht buiten moeten blijven. #DTV is dit de bijwerking van het langdurige eten van #fipronil ei? — Hans Hoogendoorn (@HansHoogendoorn) December 24, 2021

#barneveld werkelijk ongelofelijk de #doorbrekers doen 3 diensten zonder testen etc. Dit is werkelijk asociaal gedrag en niet acceptabel en dikke vinger naar de zorg en samenleving! — Vin_cent_1981 (@VincentLoedeman) December 24, 2021

Zeer slechte zaak dat een kerk in Barneveld met 600 mensen samen kerst gaat vieren terwijl de rest van Nederland op slot is. Ongehoord! — jan van der horst (@JanNoordwolde) December 24, 2021

What the actual shit?!?!

Wij moeten kerst met minimaal bezoek vieren en de kerken zitten massaal vol.... #barneveld#coronamaatregelen — Darthaamon (@darthaamon) December 24, 2021

Ik wens niemand corona toe. *mompelt wel iets over kerken en Barneveld — Niettegenstaande (@n3v3rtheless1) December 24, 2021