Frankrijk meldt voor het eerst meer dan 100.000 besmettingen

In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 100.000 coronabesmettingen in een etmaal geregistreerd. Zaterdag rapporteerde de gezondheidsautoriteiten om precies te zijn 104.611 positieve tests. Het land registreerde de afgelopen dagen ook al een recordaantal besmettingen. Vrijdag ging het om 94.000 nieuwe gevallen. Donderdag waren het er bijna 92.000. Dat Frankrijk deze maand nog de mijlpaal van 100.000 zou bereiken, daar hield volksgezondheidsminister Olivier Veran al rekening mee. Maandag staat een overleg gepland tussen president Emmanuel Macron en de belangrijkste leden van de regering om over nieuwe coronamaatregelen te praten.