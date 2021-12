Booster uit buitenland wél met geldige QR-code: “Werd er zo bijgezet in app”

Je zou denken dat in het kader van de volksgezondheid iedere boosterprik er een is, ook al komt die uit het buitenland. Toch raadde de GGD het afgelopen week af om naar Duitsland te rijden, omdat de prik dan niet geregistreerd kon worden. Dat blijkt niet waar.

Omdat de buitenlandse booster niet automatisch in de Nederlandse corona-app verschijnt, zouden bijvoorbeeld vakanties alsnog in het water vallen. "Om teleurstellingen te voorkomen, adviseren we mensen zich in Nederland te laten prikken”, zei de woordvoerder.

Op sociale media laten mensen echter weten dat de registratie geen enkel probleem is. ’In Duitsland een boosterprik gehaald en de Duitse apotheek die de booster verstrekte zette hem er zo digitaal bij op de app,' laat Pieter weten op Twitter. Thomas de Man haalde een prik tijdens een weekendje Keulen. ’Even binnengelopen bij een mobiele vaccinatie-unit. We waren zeer welkom.’

De mensen die een prik over de grens haalden, melden dat ze overstapten op een buitenlandse corona-app, die ook in Nederland kan worden gebruikt. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt aan de Telegraaf dat dat klopt. "Een Digitaal Corona Certificaat uitgegeven door een ander EU-land is in Nederland geldig als corona- toegangsbewijs, maar verschijnt niet in je Nederlandse CoronaCheck-app. Een internationale QR-code uitgegeven door andere EU-landen, kan in Nederland gelezen worden door de scanners.”