D66-leider Kaag bevestigt dat zij minister van Financiën wordt

Sigrid Kaag wordt inderdaad minister van Financiën in het nieuwe kabinet. Die post is "cruciaal" bij de uitvoering van de "ambitieuze plannen" die de partijen hebben voor de komende jaren, laat de D66-leider weten in een verklaring die het eerst aan het AD werd gestuurd.

Kaag wordt daarnaast vicepremier, en ziet ook in die functie een belangrijke verantwoordelijkheid voor zichzelf weggelegd. "Dan denk ik met name aan het tegengaan van de polarisatie in politiek en in de samenleving."

Eerder deze week werd al bekend dat D66 de ministerspost op Financiën had opgeëist. Het is al jaren gebruikelijk dat de op een na grootste partij in een regeringscoalitie de schatkistbewaarder levert. Maar ook zittend minister Wopke Hoekstra van het CDA had naar verluidt graag door willen gaan.