Vrouw zit vijf uur op vliegtuigtoilet na positieve coronatest

Een Amerikaanse vrouw heeft vijf uur op een vliegtuigtoilet doorgebracht nadat ze tijdens een vlucht van Chicago naar IJsland positief testte op het coronavirus. Het cabinepersoneel reikte de vrouw eten en drinken aan.

Marisa Fotieo, een lerares uit Michigan, kreeg halverwege de vlucht keelpijn en besloot op het toilet een coronatest te doen. Die bleek positief. Ze nam daarop het verstandige besluit om niet meer terug te keren naar haar plaats, maar op het toilet te blijven.

"Er zaten 150 mensen in het vliegtuig en mijn grootste angst was het virus aan hen doorgeven”, zei de gevaccineerde Fotieo bij NBC News. Een steward bracht haar drinken en eten. "Veel dank aan hem”, schrijft ze bij een video op TikTok.

Nu zit ze in een hotel in Reykjavik in quarantaine.