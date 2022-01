Macron voorspelt ‘zware weken’ in eindejaarsspeech

De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn landgenoten "moeilijke weken" in het vooruitzicht gesteld nu het aantal coronabesmettingen explosief blijft stijgen. Toch had hij tijdens zijn eindejaarsspeech ook een hoopvolle boodschap voor zijn landgenoten. De 44-jarige politicus sprak de hoop uit dat 2022 het jaar zal worden "waarin we de pandemie achter ons kunnen laten". Het einde van de pandemie leek voor Frankrijk op het moment van de toespraak nog niet in zicht. Het land maakte vrijdag melding van 232.200 nieuwe coronabesmettingen, het hoogste aantal tot dusver. Dat zijn er meer dan in andere grote Europese landen als Italië en het Verenigd Koninkrijk. Parijs heeft uit voorzorg de grote vuurwerkshow afgeblazen. Macron zei dat zijn land dankzij de hoge vaccinatiegraad ook de huidige coronagolf kan doorstaan. Hij sprak niet alleen over corona, maar blikte in zijn speech ook vooruit op het Franse voorzitterschap van de Europese Unie. 2022 moet volgens de president een "keerpunt" worden voor de EU. Frankrijk neemt zaterdag het voorzitterschap van de EU voor een halfjaar op zich en heeft ambitieuze plannen. Macron beschouwt onder meer een sterkere Europese defensie en de aanpak van klimaatverandering als speerpunten. Gebouwen in het hele land, waaronder de Eiffeltoren, waren verlicht met de kleuren van de Europese vlag. Kritiek De president zei dat Europa de afgelopen jaren vaak de kritiek heeft gekregen dat het verdeeld is en hard onderweg is om irrelevant te worden. De EU heeft volgens hem tijdens de coronacrisis laten zien dat het ook anders kan, bijvoorbeeld door gezamenlijk coronavaccins in te kopen. "Ons Europa" heeft volgens Macron getoond dat het "niet alleen nuttig kan zijn, maar ook een bron van hoop". In het komende jaar wordt ook duidelijk of Macron verder kan als staatshoofd. Fransen gaan in april naar de stembus voor presidentsverkiezingen. Macron heeft nog niet gezegd of hij zich opnieuw kandidaat stelt en bleef daar ook tijdens zijn toespraak vaag over. "Wat mijn rol ook gaat worden, ik zal jullie blijven dienen en niets zal mijn hart van Frankrijk kunnen scheiden."