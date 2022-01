Oogziekenhuis Rotterdam heeft rustige nacht

Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft vooralsnog "een heel rustige nacht" tijdens de jaarwisseling. Oogarts Tjeerd de Faber vertelt rond 01.30 uur één patiënt te moeten behandelen die gewond is geraakt door vuurwerk, "waar dat andere jaren, op vorig jaar na, op dit tijdstip zo'n tien patiënten zouden zijn". "De nacht is nog jong en het landelijke beeld weet ik niet, maar het lijkt rustig te zijn." Zaterdagochtend denkt de oogarts een algemeen beeld te kunnen geven over het aantal mensen dat rond de jaarwisseling door vuurwerk gewond raakte aan de ogen.