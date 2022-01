De politie heeft de onrust rond oud en nieuw onder controle kunnen houden doordat er veel agenten werden ingezet, zegt nationaal commandant Willem Woelders. Toch was het volgens de commandant op veel plaatsen druk en onrustig. "Het is triest dat er weer hulpverleners gewond zijn geraakt. Elke gewonde agent of hulpverlener is er een te veel", aldus Woelders. Hoeveel agenten precies gewond raakten is niet bekend.