Amerikaanse tweeling in twee verschillende jaren geboren

Een Amerikaanse moeder is rond de jaarwisseling bevallen van een tweeling. Zoontje Alfredo werd om 23.45 uur geboren in 2021 en dochter Aylin kwam net na twaalven in 2022 ter wereld.

Dat maakte het Californische ziekenhuis Navidad Medical Center in Salinas bekend. Beide baby's wogen ruim 5 pond. Een arts noemde het een van de meest memorabele bevallingen uit haar carrière. "Wat een geweldige manier om het nieuwe jaar te beginnen." Ook de moeder reageerde verrast. "Ik vind het gek dat ze een tweeling zijn en verschillende verjaardagen hebben", zei ze.

In Amerika worden er per jaar 120.000 tweelingen geboren. Dat is 3 procent van het totaal.

In Nederland had Leonie uit Appingedam een bijzondere bevalling rond de jaarwisseling. Haar dochter werd om 00.04 uur geboren. "Ik rekende op een kerstbaby, maar ze liet even op zich wachten. Nu heb ik een nieuwjaarsbaby gekregen."