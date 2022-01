Esmee (14) door misdrijf om het leven gekomen: man aangehouden

De 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk is in de nacht van 30 december om het leven gekomen door een misdrijf. Haar lichaam werd op oudejaarsdag gevonden in Leiden. Een 32-jarige man is aangehouden. Haar omgeving reageert geschokt op het nieuws.

"Wat vreselijk oneerlijk is het leven soms. We zijn met z'n allen naar de plek gegaan waar jij gevonden bent en hebben daar bloemen en kaarsjes gelegd om jou te herdenken", reageert pensionhouder Wilbert op Instagram. Esmee verzorgde een paard in zijn pension.

Donderdag rond middernacht is Esmee als vermist opgegeven. De volgende ochtend meldde een groepje sporters dat ze in een speeltuintje in Leiden een lichaam hadden gevonden. Het bleek Esmee te zijn.

Politieonderzoek leidde naar een verdachte die nu is aangehouden. Vandaag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie doet verder onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden noemt het 'verschrikkelijk nieuws' en 'een onvoorstelbaar verdriet voor de ouders en familie'. "Ik leef erg met ze mee en wens ze veel kracht toe om dit te dragen. Ook iedereen die haar goed kende, wens ik veel sterkte, dit nieuws zal veel verdriet doen."