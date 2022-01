Rouw om Bram 12. Dader: ‘de hamer is de schuldige’

Haaksbergen rouwt om Bram Frereiks, die toevallig in de buurt was toen een man zijn nieuwe klaphamer in gebruik nam. De advocaat van de dader zegt dat het ongeluk, waarbij Bram om kwam, aan die klaphamer ligt. De dader had veel ervaring met lawaai maken met behulp van een klaphamer. Het ging vele jaren goed: wel een enorme klap, geen gewonden.

Maar dit jaar gebruikte hij een nieuwe klaphamer. De Haaksbergenaar zou de hamer hebben gebruikt zoals andere jaren, zegt de advocaat tegen Tubantia. . Waarbij oog was voor de veiligheid van de omgeving. De verdachte gaat ervan uit dat bij de knal iets los schoot van de hamer, waardoor Bram en zijn 11-jarige vriendje werden getroffen. Partner van de verdachte, die verpleegkundige is, reanimeerde een van de slachtoffers. Een collega van haar hielp mee. De ernst en de gevolgen van het ongeluk, hebben de verdachte geschokt, aldus de verklaring.