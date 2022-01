Massale politie-inzet vanwege mogelijke bedreiging John van den Heuvel

De politie-actie op de A2 tussen Breukelen en Utrecht, waardoor de weg enige tijd was afgezet, gebeurde na een dreigende situatie rond Telegraaf-misdaadverslaggever John van den Heuvel.

„Het klopt dat er vanmiddag rond Amsterdam een incident is geweest, waarbij mijn beveiligers een voorzorgsprotocol hebben gevolgd en er extra veiligheidsmaatregelen zijn getroffen”, zegt Van den Heuvel tegen De Telegraaf. „De politie doet onderzoek naar het incident en ik heb het volste vertrouwen dat dit op een juiste wijze gebeurt.”

Rond 13:00 uur meldde Rijkswaterstaat Verkeersinformatie dat de snelweg in beide richtingen was afgesloten tussen Breukelen en Maarssen. Er zou een achtervolging gaande zijn geweest vanuit Amsterdam die eindigde op de A2. De Landelijke Eenheid van de politie maakte eerder al bekend een persoon te hebben gearresteerd die in een auto zat. Onder meer een arrestatieteam en een politiehelikopter zijn bij de actie ingezet. De weg werd rond half drie weer vrijgegeven.Terwijl de A2 werd afgesloten werd het hoofdgebouw van de Landelijke Eenheid in Driebergen extra beveiligd. Voor de deur stonden agenten met automatische vuurwapens en kogelwerende vesten.