Nederland stijgt naar tiende plek op Europese boosterranglijst

Nederland is verder gestegen op de ranglijst van de boostercampagnes in Europa. Bijna 47 procent van de volwassenen heeft tot nu toe een boosterprik gekregen, goed voor de tiende plek. Op het overzicht van de Europese gezondheidsdienst ECDC staan dertig landen. Op de ranglijst van eind vorige week stond Nederland twaalfde en een week geleden was Nederland zeventiende. IJsland voert de ranglijst nog steeds aan. Daar heeft bijna 70 procent van de volwassenen een boosterprik gekregen. Daarna volgen Malta (64,4 procent), Denemarken (63,4 procent), Ierland (62,2), België (57), Oostenrijk (55,9), Frankrijk (54,3), Duitsland (51,5) en Luxemburg (47,1). Nederland passeerde de afgelopen dagen Cyprus en Griekenland. Helemaal onderaan staan Roemenië (8 procent) en Bulgarije (7 procent). Een paar weken geleden stond Nederland ook op dat niveau. In Nederland hebben vorige week 1,86 miljoen mensen een boosterprik tegen het coronavirus gekregen. Nog nooit zijn er in een week tijd zo veel mensen ingeënt.