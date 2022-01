Wie profiteren het meest van gratis kinderopvang?

De kinderopvang moet gratis worden, het was een van de speerpunten van het verkiezingsprogramma van D66. Maar het zijn vooral de midden- en hogere inkomens die daar van profiteren.

Op dit moment is de kinderopvangtoeslag progressief: ouders die samen meer dan een ton verdienen, krijgen een derde van de kinderopvangkosten vergoed, voor de laagste inkomens wordt 96 procent van de opvang betaald.

Bij de nieuwe regeling wordt dat gelijk getrokken en wordt de kinderopvang vrijwel gratis voor iedereen. Alleen gaan de laagste inkomens er iets op achteruit. Zij krijgen een procent minder vergoed. "Een cadeautje voor de hogere inkomens”, noemt econoom Lucy Kok het plan dan ook.

Uit onderzoek blijkt dat vooral hoogopgeleide moeders meer gaan werken door de gratis kinderopvang. Op laagopgeleide moeders heeft de nieuwe regeling geen invloed. Zij kregen immers al het grootste deel van de kinderopvang vergoed.

Hoe zit het met de kinderen zelf? Voor kinderen is het beter om meer naar de opvang te gaan, zeggen experts. Zo is het goed voor de 'cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen', schrijft de SER in een advies.