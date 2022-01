Prins Harry ‘kan niet terug naar Engeland’ vanwege veiligheid

Prins Harry "kan niet terugkeren naar Engeland" vanwege veiligheidsrisico's. In een verklaring van zijn woordvoerder staat dat Harry, zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet zich niet veilig voelen in het land zonder goede bescherming. Harry betaalt thuis in Californië voor zijn eigen beveiliging. De Amerikaanse beveiligingsdienst van Harry en Meghan kan echter niet de nodige beveiliging bieden als het echtpaar met hun kinderen in het Verenigd Koninkrijk is. De woordvoerder van de familie benadrukt dat Harry en Meghan er nooit een probleem van hebben gemaakt om voor hun eigen beveiliging te betalen. Ze willen de Britse belastingbetaler daar niet mee opzadelen. Tijdens zijn laatste bezoek aan Engeland in juli 2021, voor de onthulling van een beeld voor zijn moeder Diana, voelde Harry zich niet veilig omdat er niet genoeg bescherming was. Harry zegt zich genoodzaakt te voelen iets over de situatie te zeggen, omdat Britse kranten er over begonnen te berichten. "Het Verenigd Koninkrijk zal altijd prins Harry's thuis zijn en het land waar hij zijn vrouw en kinderen zich veilig wil laten voelen", luidt het slot van de verklaring. "Maar met het gebrek aan politiebeveiliging komt een groot persoonlijk risico."