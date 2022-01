Groep conservatieve parlementariërs beraamt val premier Johnson

Een groep conservatieve parlementariërs probeert partijgenoot en premier Boris Johnson uit het zadel te wippen, omdat hij volgens hen niet kan aanblijven na de rel over borrels in Downing Street 10 tijdens lockdowns. Britse media speculeren dat er voldoende parlementsleden kunnen zijn om de fractie te dwingen een vertrouwensstemming over Johnson te houden. Volgens de regels van de partij moeten nu 54 van de 360 conservatieve afgevaardigden een verzoek voor een stemming indienen bij het partijbestuur. De groep die Johnson wil vervangen door een andere premier zou uit rond de twintig vooral recent gekozen parlementsleden bestaan. Het is niet duidelijk hoeveel van hen daadwerkelijk een verzoek om een stemming aan het bestuur hebben gestuurd. Het is onduidelijk hoeveel andere parlementsleden dat ook doen. Conservatieven die loyaal zijn aan de premier, onder wie ministers, hebben boos gereageerd. Ze noemen de rebellen kleinerend de Pork Pie Plot (Varkenspastei-samenzwering). Dat is omdat een cruciale figuur in de rebellerende groep, parlementslid Alicia Kearns, is gekozen in een Engels kiesdistrict dat naam heeft gemaakt met varkenspastei. Partygate Johnson is in opspraak gekomen vanwege een affaire die de naam 'partygate' heeft gekregen. Dit schandaal draait om borrels en feestjes die Johnson en zijn medewerkers hielden tijdens coronalockdowns. Het gaat onder meer om een tuinfeest bij de ambtswoning Downing Street 10 in mei 2020, tijdens de eerste lockdown. De premier heeft gezegd dat hij niet wist dat het tuinfeest de toen geldende maatregelen overtrad. Zijn voormalige adviseur en vertrouweling Dominic Cummings zegt dat dit een leugen is. Johnson heeft zich dinsdag nog verdedigd en houdt vol dat hij dacht dat het een werkbijeenkomst was. Een hoge ambtenaar onderzoekt de feesten. Meerdere ministers, zoals Nadhim Zahawi van Onderwijs en Rishi Sunak van Financiën, benadrukken dat mensen moeten wachten op de uitkomst van dit onderzoek.