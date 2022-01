Diederik Ebbinge: ik ben een heel blij en doodop iemand

Diederik Ebbinge kijkt met een voldaan gevoel terug op Kapsalon Theater, de landelijke protestactie van de cultuursector die woensdag verspreid over Nederland plaatsvond. Ebbinge was de hele dag als gastheer te vinden op het podium van De Kleine Komedie in Amsterdam. "Het is volbracht. En het was fantastisch. Ik ben echt een heel blij en doodop iemand", vertelt de acteur.

Het enige dat Ebbinge minder leuk vond was de afwezigheid van Sanne Wallis de Vries. De mede-initiator van Kapsalon Theater moest verstek laten gaan vanwege een coronabesmetting bij haar thuis. "Zo jammer dat ze er niet was, want ze heeft zo hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen", zegt Ebbinge. De acteur heeft zijn collega gedurende de dag daarom via filmpjes vanuit De Kleine Komedie op de hoogte gehouden.

Dat halverwege de dag de gemeente Amsterdam iemand langs stuurde om een officiële waarschuwing te geven om de voorstellingen te staken, ziet Ebbinge niet als een smet op de dag. "Nee hoor. Toen ik gisteren hoorde dat er gehandhaafd zou gaan worden, voelde ik eigenlijk al de spagaat waar burgemeester Femke Halsema in zat. Ik voelde dat ze niet anders kon dan zeggen de regels na te leven, en je voelde de tegenzin. Ik kreeg eigenlijk heel erg het gevoel dat ze aan onze kant stond", zegt Ebbinge. "Het is ook allemaal zo keurig verlopen. Er is zelfs nog geapplaudisseerd voor de agenten, handhavers en boa's."

Vijftig mensen geknipt

Uiteindelijk zijn er in Kapsalon De Kleine Komedie zo'n vijftig mensen geknipt, schat Ebbinge. "Ze hebben allemaal een tientje moeten betalen, geen geld toch?", lacht de acteur. De opbrengst gaat naar een stichting voor jonge makers in de cultuur, vertelt Ebbinge.

Na woensdag hoopt de acteur dat het kabinet dit weekend besluit dat de theaters weer open mogen. "Dat hopen wij heel erg. Het was zo leuk vandaag!", besluit Ebbinge.

Tournee

Wallis de Vries zegt "totaal omvergeblazen en ontroerd" te zijn door het succes van Kapsalon Theater. "Toen ik in het Journaal beelden zag van Kapsalon Concertgebouw, schoot ik vol".

Als het doel van de actiedag is bereikt en theaters werkelijk weer open mogen, hoopt Wallis de Vries snel ook weer op de planken te staan. "Ik heb in principe een tournee, die al tig keer is opgeschoven en uitgerekt, die ik zo weer op kan pikken als het allemaal weer opengaat", zegt de actrice. "Want de keren dat we de afgelopen jaren weer mochten spelen, merkte ik weer hoe ontzettend fijn het was."