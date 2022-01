Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt iets toe

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is iets toegenomen. In totaal liggen er nu 1093 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis, valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat is een toename van tien ten opzichte van zaterdag, toen er 1083 coronapatiënten opgenomen waren. De vorige keer dat het aantal ziekenhuisopnames iets toenam was afgelopen maandag, van 1217 een dag eerder naar 1239. Op de verpleegafdelingen liggen zondag nog 818 coronapatiënten. Op de intensive cares gaat het om 275 coronapatiënten. In de afgelopen 24 uur werden 8 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic's en 92 op de verpleegafdelingen.