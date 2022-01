Waarom sturen mannen dickpics?

Dankzij de Voice-affaire weten we dat er kennelijk mannen zijn die vrouwen die ze amper kennen een foto sturen van hun geslachtsdeel. Dat is merkwaardig. Wat zegt de psychiatrie daarover? Wat bezielt die mannen?

De Britse journaliste Moya Sarner deed onderzoek, schrijft Reporters Online In een artikel in The Guardian schrijft ze dat de mannen allerhande motivaties hadden. “Sommigen geven toe onzeker te zijn over hun lichaam en willen graag horen dat ze oké zijn, anderen hopen een ietwat kabbelende chatsessie spannender te maken en voor een groep is het een kwestie van de wet van de grote getallen: ze sturen heel veel dickpics, op de meeste komt geen reactie, maar heel af en toe is de respons positief en komt er zelfs een naaktfoto terug. Tenslotte is er ook een groep die toegaf dat het ze om de kick te doen was."

Seksuoloog Justin Lehmiller van Harvard University, verdiepte zich in de psychologie achter dit merkwaardige fenomeen. "Ik vermoed dat de meest waarschijnlijke verklaring is dat mannen de interesse van vrouwen om foto's van hun kruis te ontvangen, verkeerd inschatten. Er is een groot aantal onderzoeken waaruit blijkt dat mannen niet erg goed zijn in het bepalen hoe geïnteresseerd vrouwen zijn in seks".

Heel veel mannen gaan ervan uit dat vrouwen hen aantrekkelijk vinden. En zeker mannen met macht denken dat vrouwen wel iets van hem willen. Hoe machtiger de man in kwestie en hoe groter de machtskloof met de vrouw of het meisje, des te eerder hij aanneemt dat zijn wel iets met hem wil. Als zo’n vrouw lacht, of praat met hem of anderszins vriendelijk is, wordt dat als flirterig vertaald. Daardoor gaan mannen er eerder van uit dat zij ook seksueel in hem geïnteresseerd is.

Maar op basis van dat (zeer veel voorkomende) misverstand alleen worden geen penisplaatjes verstuurt. Daar is volgens de seksuoloog nog iets voor nodig. Mannen die dickpics sturen zijn naast narcistisch, tevens exhibitionistisch ingesteld. In de tijden voor het internet waren deze types vooral als ‘potloodventer’ in de bosjes aan de slag of doolden ze rond op naaktstranden. Een gevoel van macht speelt ook vaak een rol.