Marokkaanse jongetje na vier dagen in put niet meer in leven

De Marokkaanse kleuter Rayan is niet meer in leven. Hij viel dinsdagmiddag in een diepe droge put en kwam vast te zitten op ongeveer 32 meter diepte. Het 5-jarige jongetje kon zaterdagavond na een grote reddingsoperatie naar boven worden gehaald maar bleek overleden. De reddingsactie duurde dagen omdat de schacht te smal was om iemand te laten afdalen. Daarom moesten de hulpverleners een enorm gat graven naast de put en vervolgens, zeer voorzichtig en grotendeels met de hand, een horizontale tunnel maken om het kind uit zijn benarde positie te kunnen bevrijden. Ze kwamen uiteindelijk te laat. Het lot van Rayan kreeg de afgelopen dagen veel aandacht. Ook buiten Marokko werd meegeleefd met de kleuter en zijn familie.