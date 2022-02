De Britse koningin Elizabeth wil dat Camilla, de hertogin van Cornwall, koningin-gemalin wordt zodra haar zoon Charles koning wordt. Dat liet de koningin zaterdag, de dag voor haar platina jubileum, in een brief weten. De titel koningin-gemalin verwijst naar de echtgenote van een regerende koning en zou in de toekomst 'Queen Camilla' worden, aldus Britse zender BBC.