Racisme: Fiscus pikte mensen eruit met een ‘niet-westers voorkomen’

Medewerkers van de Belastingdienst pikten via een omstreden systeem om frauderisico's bij te houden mensen eruit met een "niet-westers voorkomen". Ook werd gekeken naar geslacht, leeftijd en het bezit van bijvoorbeeld een dure auto. Dat meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer.

Onderzoek door PwC had eerder uitgewezen dat de fiscus persoonskenmerken als nationaliteit en uiterlijk liet meewegen bij het bepalen of iemand extra gecontroleerd moest worden op mogelijke fraude. De Kamer wilde daarop van de staatssecretaris weten naar welke uiterlijke kenmerken dan werd gekeken.

Van Rij kan nog niet zeggen of hier sprake was van racisme. Daarvoor moeten de voorbeelden die PwC vond in de communicatie tussen medewerkers van de Belastingdienst nader worden onderzocht. De signalen baren hem wel grote zorgen. "Risico-inschattingen op basis van uiterlijk of andere volstrekt irrelevante kenmerken vind ik volkomen ontoelaatbaar."