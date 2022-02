Anti-vax-verpleegkundige ontslagen in Tilburgs ziekenhuis: “Artsen zijn gehersenspoeld”

Een uitgesproken anti-vaxer die als verpleegkundige in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) werkte, is op staande voet ontslagen nadat hij zich opnieuw uitsprak tegen het vaccinatiebeleid.

De man die al sinds 1979 in dienst was krijgt wel een ontslagvergoeding mee van 74.000 euro, zo oordeelde de rechter.

Hij was al eens aangesproken, nadat hij op Twitter schreef dat 'alle artsen gewoon gehersenspoeld zijn'. Vorig jaar ging hij in een interview met de Stichting Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 nog een stap verder.

De man zei dat het ziekenhuis patiënten bewust ernstig ziek liet worden en vaccinatiecijfers verborg. Ook noemde hij specifieke patiënten. Daarmee overtrad hij volgens het ziekenhuis de privacyregels, wat reden was voor ontslag.

De man vond dat dit alles viel binnen de vrijheid van meningsuiting en dat hij 'op een nette wijze verslag heeft gedaan van zijn ervaringen'. De rechter gaf hem gelijk en oordeelde dat het met de reputatieschade voor het ziekenhuis wel meeviel.

Wel had de man geen patiëntinformatie openbaar mogen maken. Daarvoor heeft hij in de patiëntendossiers gekeken en daarover met derden gesproken. Dat vond de rechter genoeg reden voor ontslag, maar 'ernstig verwijtbaar' was het niet, vandaar de hoge schadevergoeding.