Krant: Trump nam ook vertrouwelijke documenten mee naar resort

De Amerikaanse oud-president Donald Trump nam vanuit het Witte Huis ook documenten met de classificatie "topgeheim" mee naar zijn resort in Florida, melden twee ingewijden aan The Washington Post. Het roept volgens de Amerikaanse krant vragen op over waarom het papierwerk buiten het Witte Huis werd aangetroffen. Het is volgens The Washington Post onduidelijk hoeveel van de gevonden documenten in het resort Mar-a-Lago van de oud-president precies geclassificeerd waren. Eerder onthulde de krant dat het ministerie van Justitie een onderzoek heeft ingesteld nadat archiefmedewerkers vorige maand vijftien dozen met papierwerk hadden veiliggesteld in Mar-a-Lago. Dat terwijl Trump na zijn ambtstermijn geen officiële documenten meer in zijn bezit mocht hebben. The Washington Post schrijft dat de classificatie topgeheim alleen wordt toegepast bij documenten die "uitzonderlijk ernstige schade aan de nationale veiligheid toe kunnen brengen als deze ongeoorloofd openbaar worden gemaakt". Een woordvoerder van het ministerie van Justitie wil tegen de krant niets zeggen over het ingestelde onderzoek. Een woordvoerder van Trump verwijt de anonieme bronnen "nepnieuws te verspreiden". Volgens hem is er slechts sprake van een "routinematig proces". Het is volgens experts niet duidelijk wat de gevolgen voor Trump zullen zijn als wordt vastgesteld dat hij inderdaad incorrect is omgegaan met de documenten, omdat nog geen enkele ex-president daarvoor is vervolgd.