Burgemeester Kiev: de wereld moet ons nu helpen

Burgemeester Vitali Klitsjko van de Oekraïense hoofdstad Kiev doet een beroep op de internationale gemeenschap om zijn land te steunen. "We zijn voorbereid op het ergste in Oekraïne, de wereld moet ons nu helpen", zei Klitsjko tegen de Duitse krant Bild am Sonntag. De Russische president Vladimir Poetin streeft volgens de burgemeester naar wereldmacht "en het Westen moet weten dat na Oekraïne het de beurt is aan de Baltische staten. We zijn nog maar het begin." Als de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en andere staatshoofden met Poetin praten, moeten ze hem één ding duidelijk maken: "Ons hele land zal zich verdedigen tegen een aanval en dat zal ernstige gevolgen hebben", aldus Klitsjko. Scholz wil maandag in Kiev de Oekraïense president Volodimir Zelenski ontmoeten. Dinsdag reist hij naar Moskou voor een ontmoeting met Poetin. Klitsjko, ex-wereldkampioen boksen, zei begin februari in een talkshow: "Als de militaire agressie begint, dan pak ik een aanvalsgeweer en ga ik vechten voor Oekraïne."