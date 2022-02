7 misverstanden over geluk

Gelukkig zijn niet iets wat je altijd bent. Psychotherapeut dr Barton Goldsmith heeft een lijst misverstanden over geluk.

1. "Er is iets mis met mij als ik niet altijd gelukkig ben."

2. "Als ik veel geld heb, zal ik gelukkig zijn."

3. "Ik moet beter zijn dan alleen OK om gelukkig te zijn."

4. "Als ik ware liefde vind, dan zal ik gelukkig zijn."

5. "Als ik een vervuld leven heb, zal ik nooit ongelukkig zijn."

6. "Als ik niet constant geluk najaag, zal ik verdrietig zijn."

7. "Als het leven weer normaal is, kan ik weer gelukkig zijn."

"Echt geluk is nooit een constante in iemands leven. Als we het een tijdje mogen aanraken, hebben we geluk. Verdrietig zijn omdat je niet gelukkig bent, zal je niet beter laten voelen, maar vriendelijk zijn en het leven van anderen verbeteren wel. Geluk is niet altijd beschikbaar, maar goedheid is altijd precies waar je het neerzet."