Secretaris-generaal VN ‘diep bezorgd’ om Oekraïne-crisis

De hoogste baas van de Verenigde Naties, António Guterres, is "diep bezorgd" om de situatie in Oekraïne. "De prijs die betaald wordt met menselijk lijden, verwoesting en schade aan Europese en wereldwijde veiligheid is te hoog om ook maar te overdenken", zei de secretaris-generaal in New York. Guterres deed zijn uitspraken nadat hij maandag met de buitenlandministers van Rusland en Oekraïne had gesproken, waarin hij onder meer had gezegd dat er geen alternatief voor diplomatie bestond. Hij bood ook steun van de Verenigde Naties aan. "We zullen geen middelen onbeproefd laten om tot een vreedzame oplossing te komen," aldus Guterres. Het Westen vreest dat Rusland mogelijk woensdag al Oekraïne zal binnenvallen. Verschillende landen, waaronder de VS, zijn bezig hun ambassadepersoneel uit Kiev te halen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov sloot maandag nog een diplomatieke oplossing niet uit en zei dat "er altijd een kans is om tot overeenstemming te komen."