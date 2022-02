Bevlogen Zuidas dominee Van Zwieten blijkt huisjesmelker

De Amsterdamse voorganger en ondernemer Ruben van Zwieten vroeg als huisbaas een veel te hoge huur voor drie kamers die hij verhuurde aan studenten. De studenten betaalden 800 euro per kamer. Volgens de huurcommissie waren er ernstige gebreken aan de kamers en de woning. Door dat 'ernstige gebrek' mag Van Zwieten per kamer niet meer dan een paar tientjes kale huur vragen, voor de duurste 57 euro per maand, schrijft Trouw.

Van Zwieten is predikant voor de Protestantse Kerk in Nederland, daarnaast is hij ondernemer. Hij heeft op diverse plekken in binnen- en buitenland, waaronder op de Zuidas, culturele centra opgericht 'voor inspiratie en ontmoeting', met restaurants en vergaderzalen. Vanwege die activiteiten wordt hij ook wel 'dominee op de Zuidas' genoemd.

