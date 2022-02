Bijna heel het land heeft nu code groen, in de avond weer wind

Voor bijna het hele land gelden momenteel geen weerswaarschuwingen meer. Rond 10.00 uur hebben alleen de provincies Zuid-Holland en Zeeland nog de zogenoemde code geel van het KNMI. De rest van het land is groen, wat betekent: geen bijzonderheden. Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing. Overigens meldt het KNMI op de website wel dat er zaterdagavond in het westen en zuidwesten tijdelijk kans is op zware windstoten van 75 tot 90 km per uur. Dat kan hinder veroorzaken voor het verkeer. In de nacht neemt de wind weer af.