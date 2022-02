Bond van ambtenaren bij Belastingdienst doet aangifte tegen BOOS

De vakbond NCF doet aangifte tegen het BNNVARA-programma BOOS, bevestigt voorzitter Albert van der Smissen na berichtgeving van Trouw. Volgens de voorzitter worden "collega's die bij de Belastingdienst werken bedreigd en geïntimideerd." Presentator Tim Hofman riep een paar dagen geleden mensen op om voor een uitzending over de toeslagenaffaire gegevens te delen van ambtenaren die zich hebben misdragen.

"Dat is verboden in Nederland", stelt de voorzitter van NCF, de vakbond voor medewerkers van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. "Tim Hofman heeft namens BOOS de oproep gedaan om gegevens van Belastingdienstambtenaren met hen te delen, zodat deze mensen 'terecht kunnen worden gesteld' voor de toeslagenaffaire, om zo maar even te zeggen. Mensen die in loondienst zijn en hun werk doen", zegt Van der Smissen.

Volgens de voorzitter van de bond mogen persoonsgegevens niet zomaar gedeeld worden. "Net zoals je in Nederland niet de gegevens van de politie in privé mag opvragen, vinden wij ook dat dat nu niet kan."

BNNVARA laat in een reactie weten dat "BOOS al enige tijd bezig is met een onderzoek naar de Belastingdienst en ambtenaren die regels zouden hebben overtreden. De redactie heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat er ambtenaren zijn die regels overtreden hebben en buiten het protocol gewerkt hebben. Onze vraag is: hoe is de Belastingdienst omgegaan met deze mensen?"

Hofman en zijn team willen weten of hier consequenties aan verbonden zijn en op welke posities deze mensen nu zitten. Volgens BNNVARA is BOOS niet van plan de lijst van betrokken ambtenaren naar buiten te brengen. "Het noemen van namen zal alleen gebeuren als daarvoor voldoende aanleiding is en dit ook journalistiek verantwoord is."