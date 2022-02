Verrassend: in dit land zijn de meeste inbraken van Europa

Woninginbraken verwacht je vooral in drukke steden of criminele wijken, toch niet in het vriendelijke Denemarken. Maar schijn bedriegt: het land kent de meeste inbraken van Europa en staat zelfs achtste wereldwijd.

In 2019 werden er 602 inbraken per 100.000 inwoners gerapporteerd, blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. In het algemeen zijn mensen in West-Europa relatief vaak slachtoffer van diefstal in hun woning. België staat tweede, Zweden derde en Nederland vinden we terug op plaats zes.

Reden voor de vele Deense woninginbraken is mogelijk het grote aantal vrijstaande huizen. In rijtjeshuizen en appartementen wordt over het algemeen minder vaak ingebroken, omdat de buren eerder horen dat er iets aan de hand is. Denemarken is verder overigens een heel veilig land. De georganiseerde misdaad behoort tot de laagste ter wereld.