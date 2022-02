Gijzelnemer overleden

De man die gisteravond urenlang een groep mensen gijzelde in de Apple Store in Amsterdam, is overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft advocaat Jan Kees van den Brink laten weten, naar eigen zeggen op verzoek van de moeder van de gijzelnemer.

Van den Brink stond de man in eerdere rechtszaken bij. "De familie hoopt met rust gelaten te worden en ook dat hun privacy wordt gerespecteerd", zegt hij.

De 27-jarige gijzelnemer, die volgens Het Parool Abdel Rahman A. heette, werd gisteravond aangehouden nadat hij door een politieauto was aangereden. Hij kwam zwaargewond in het ziekenhuis terecht.