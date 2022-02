Rutte veroordeelt Russische aanval op Oekraïne ‘ten scherpste’

Nederland "veroordeelt de Russische aanval op Oekraïne ten scherpste", zegt premier Mark Rutte. "Onze gedachten zijn bij het Oekraïense volk", nu Rusland de aanval op het buurland heeft ingezet. De premier en de meest betrokken ministers komen in de ochtend bij elkaar voor spoedoverleg. "We staan in nauw overleg met EU/NAVO en andere bondgenoten", twittert Rutte. Later op de dag reist hij af naar Brussel voor een eerder ingelaste EU-top over het conflict met Rusland. Ook de Tweede Kamer overlegt over de situatie in Oekraïne.