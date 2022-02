Sommige Nederlanders blijven in Oekraïne: “Als ik wegga, plunderen ze mijn huis”

Met tienduizenden tegelijk proberen mensen weg te komen uit Oekraïne. Daar zitten ook Nederlanders tussen. Maar die gaan niet allemáál weg. Bart van der Vossen (63) blijft, vertelt hij aan de NOS. "Ik heb hier mijn leven opgebouwd."

Hij hoort twee bommen inslaan even verderop buiten het dorp waar hij woont. Daarop neemt hij zijn vrouw en vijf familieleden uit Kiev mee naar de schuilkelder. De nuchtere Drent slaapt slecht en is zo nerveus dat hij er soms van moet overgeven. "Dat is gezonde spanning", klinkt het.

Maar vertrekken doet hij niet. "Wat ik hier heb opgebouwd, wil ik niet zomaar weggooien. Als we weggaan, wordt het huis geplunderd. Wat voor keuze heb je dan?" Ook heeft hij drie honden en een kat: "Die komen de grens niet over, en je kinderen gooi je niet op straat, dus je huisdieren ook niet."

Nederlanders in Oekraïne houden elkaar op de hoogte in een appgroep. Iemand meldt daar: "Bij ons thuis nu het zoveelste bombardement in Borispol. Alle lichten uit in de straat en aan huis, om geen doelwit te zijn."