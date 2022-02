Zelenski leeft nog: we zullen onze staat verdedigen

De Oekraïense president Volodimir Zelenski laat in een nieuwe video weten nog steeds in Kiev te verblijven, terwijl de hoofdstad het meest recente doelwit is van het Russische leger. "Ik ben hier. We zullen geen enkel wapen neerleggen, we zullen onze staat verdedigen", aldus de president zaterdagochtend. Met de video ontkracht Zelenski geruchten dat hij zou zijn gevlucht of zich heeft overgegeven. De Amerikaanse regering wil Zelenski helpen bij het verlaten van Kiev, zodat hij niet door Russische troepen kan worden gedood of gevangengenomen. Maar tot nu toe heeft hij geweigerd te gaan. Dat schrijft de Amerikaanse krant Washington Post op basis van zowel Amerikaanse als Oekraïense functionarissen. De aanval op Kiev begon in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het Oekraïense leger liet 's nachts weten dat die was afgeslagen. Die gevechten lijken in de ochtend door te gaan. "Over het lot van het land wordt nu beslist", waarschuwde Zelenski vrijdagavond. De president riep het land toen op te strijden voor Kiev.