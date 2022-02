VN: meer dan 120.000 Oekraïners naar het buitenland gevlucht

Meer dan 120.000 Oekraïners zijn sinds donderdag naar het buitenland gevlucht. Dat heeft een hoge functionaris van de Verenigde Naties, Kelly Clements, gezegd tegen de Amerikaanse zender CNN.

De meeste mensen zijn volgens Clements naar buurlanden Polen en Moldavië gegaan. Polen is het land dat veruit de meeste mensen lijkt op te vangen. Sinds de Russische invasie zijn 100.000 vluchtelingen de grens naar Polen overgestoken, zo heeft het land zelf bekendgemaakt.

"De ontvangst die ze krijgen van lokale gemeenschappen, van lokale autoriteiten, is geweldig", zei de VN-functionaris tegen CNN. "Maar het is een dynamische situatie. We zijn natuurlijk behoorlijk kapot van wat nog gaat komen." De Verenigde Naties maken zich ernstige zorgen over de humanitaire situatie in Oekraïne.

De Verenigde Staten waarschuwden dat door de Russische invasie 1 miljoen tot 5 miljoen burgers op de vlucht zouden kunnen slaan.