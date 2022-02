Grootste vliegtuig ter wereld vernietigd in Kiev

Het grootste vliegtuig ter wereld is verwoest door het Russische leger. Het stond op vrachtvliegveld Hostomel bij Kiev.

De Mriya (droom in het Oekraïens) had een spanwijdte van 88 meter en was 84 meter lang. "Dit was 's werelds grootste vliegtuigtuig, de AN-225 Mriya," schrijft de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken op Twitter. "Rusland heeft onze Mriya dan wel vernietigd, maar ze zullen nooit in staat zijn om onze droom te vernietigen van een sterke, vrije en democratische Europese staat. Wij zullen zegevieren," klinkt het krachtig.

Het Oekraïense defensiebedrijf Ukroboronprom bevestigde dat de Antonov An-225 door een brand grotendeels verloren is gegaan. Herstel van het toestel zou 2,66 miljard euro kostte, raamt het bedrijf.

