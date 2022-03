Pelosi: Congres VS overweegt verbod op Russische olie

Voorzitter Nancy Pelosi zegt dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een verbod op de invoer van Russische olie "onderzoekt". Het Congres is volgens haar ook van plan deze week 10 miljard dollar (ruim 9,2 miljard euro) aan hulp beschikbaar te stellen voor Oekraïne als reactie op de Russische inval in het land. "Het Huis onderzoekt momenteel sterke wetgeving die Rusland verder zal isoleren van de wereldeconomie", aldus Pelosi in een brief. "Ons wetsvoorstel zal de invoer van Russische olie- en energieproducten in de Verenigde Staten verbieden, de normale handelsbetrekkingen met Rusland en Belarus intrekken en de eerste stap zetten om Rusland de toegang tot de Wereldhandelsorganisatie te ontzeggen."