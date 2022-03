Rechter: Kamerlid Gündoğan moet terug in fractie van Volt

De politieke partij Volt heeft volgens de kortgedingrechter onrechtmatig gehandeld door het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan uit de fractie te zetten. Dit heeft de kortgedingrechter van de rechtbank in Amsterdam woensdag bepaald. De rechter oordeelt dat Volt "in de hele affaire te voortvarend een onjuiste weg heeft bewandeld". De partij moet alle maatregelen tegen Gündoğan terugdraaien. De schorsing en later de beëindiging van haar fractielidmaatschap zijn volgens de rechter onterecht en moeten per direct worden ingetrokken. Gündoğan werd zaterdag 28 februari uit de Volt-fractie gezet, omdat zij zich volgens de partij schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Eerder al werd ze geschorst als fractielid. Volgens Volt zou Gündoğan zich schuldig hebben gemaakt aan "handtastelijkheden, ongewenste seksuele avances, intimidatie en misbruik van positie".