Een groeiende groep Nederlanders heeft wel een baan maar geen huis

Door de huidige wooncrisis groeit de groep Nederlanders die wel een inkomen heeft, maar geen woning. Zij slapen bij vrienden of familie, op campings of in auto's.

Uit de meest recente cijfers (2019) blijkt dat er 500.000 Nederlanders geen adres hebben. Een deel daarvan kan naar de daklozenopvang, maar zodra er wel een inkomen is en geen psychische problematiek kunnen mensen daar geen aanspraak meer op maken. Zij worden economisch daklozen genoemd: ze zijn wel financieel zelfredzaam, maar kunnen geen huis betalen of er simpelweg geen bemachtigen.

Karin Peters van de Wageningse universiteit (WUR), die onderzoek deed naar oplossingen voor dit probleem, benadrukt tegen de NOS dat het iederéén kan overkomen. "Na een scheiding is het bijvoorbeeld momenteel heel lastig om een woning te vinden. Als we die schaamte wegnemen, zoeken mensen eerder hulp. Dat maakt uit."

Tijdelijke huisvesting is de beste oplossing. Tijdens de lockdowns konden daklozen bijvoorbeeld terecht in lege hotelkamers. "Dat heeft zoveel goeds gedaan. Maak daar lopende samenwerkingen van", zegt Peters. "Als één procent van alle hotelkamers in Amsterdam wordt ingezet voor tijdelijke opvang, zou een groot deel van het probleem zijn opgelost."

Maar volgens Simone Kukenheim (D66), wethouder zorg in Amsterdam, is dat nu geen oplossing meer: "Nu het toerisme weer aantrekt, is het gebruik van hotels lastig. We roepen daarom de markt op om creatief mee te denken. Zoals wonen in sloopwoningen, of de gemeente die in eigen vastgoed mensen tijdelijk opvangt."