Nederlandse boer in Oekraïne: Vluchtelingenstroom dreigt door graantekort

De Nederlandse boer Kees Huizinga, die in Oekraïne woont, vertelde bij Jinek aan tafel dat de export van graan stil is komen te liggen, sinds de Russische inval van Oekraïne. Dat kan volgens de boer leiden tot een grote voedselcrisis.

Huizinga leeft en werkt al 20 jaar op zijn boerenbedrijf in Oekraïne. Aan Jinek vertelt hij dat de havens in het zuiden dicht zijn en dat de infrastructuur, waaronder opslagsilo's en de logistiek in de havens, kapot is gebombardeerd of ze staan op het lijstje van Poetin om te vernietigen. En alternatief transport over land is niet mogelijk, omdat er niet genoeg capaciteit is.

Daarnaast moet de zomertarwe één dezer dagen worden ingezaaid, anders is er geen oogst later dit jaar. Met de gevechten op vele fronten in Oekraïne lijkt ook dit heel moeilijk te bewerkstelligen.

Gevolg van het opdrogen van de graanexport is dat landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, die sterk afhankelijk zijn van de import van graan uit Oekraïne en Rusland, in een enorme voedselcrisis dreigen te belanden. Een ramp bestaande uit 10 tot 30 miljoen hongervluchtelingen, die Poetin moedwillig creëert om de druk op Europa en de NAVO te intensiveren, aldus Huizinga.

De Nederlandse graantoevoer komt niet direct in de problemen, aangezien onze import voornamelijk uit Frankrijk komt. Maar het nieuwe dreigende vluchtelingenprobleem moet snel worden aangepakt. Binnen enkele dagen moet er 'knalhard' worden ingegrepen, als het aan Huizinga ligt. Anders is de infrastructuur kapotgeschoten en is de ramp niet meer af te wenden.