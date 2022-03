Russische moeders geloven hun kinderen in Nederland niet: “Er is geen oorlog”

De Russische Daria en Pavel wonen al jaren in Nederland, hun moeders in Rusland. Gesprekken over de oorlog zijn lastig.

De spanningen tussen Daria en haar moeder zijn behoorlijk opgelopen, omdat haar moeder niet gelooft dat er oorlog is in Oekraïne. "Ik hou van mijn moeder, maar op zo'n moment als dit wil je weten wie je vriend en wie je vijand is," begint ze tegen RTL Nieuws.

"Ze zegt dat oorlog vreselijk is, maar dan volgt er een maar. Voor mij is er geen maar," aldus Daria. "Als je een maar hoort, weet je: oké het is duidelijk." Haar moeder gelooft de Russische propaganda. Op de Russische journaals wordt gezegd dat het westen bezig is met een agressieve propagandistische desinformatiecampagne.

Ook de moeder van Pavel gelooft het niet als haar zoon zegt dat er oorlog is. Ze denkt dat de beelden nep zijn. "Zij denkt dat de gewonde mensen die op straat liggen acteurs zijn en dat alle beelden die wij hier te zien krijgen nep zijn."