Kaag: we hebben niet meer de financiële buffers van voor corona

Het kabinet blijft de koopkrachtontwikkeling in de gaten houden, maar kan niet beloven dat het nog meer compensatie kan bieden als de prijzen blijven stijgen. De financiële buffers die Nederland in de jaren voor de coronacrisis had opgebouwd, zijn er niet meer, waarschuwt minister van Financiën en vicepremier Sigrid Kaag na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Het kabinet heeft 2,8 miljard euro uitgetrokken om de ergste pijn van de sterk gestegen energie- en brandstofprijzen te verzachten. De armste gezinnen kunnen daardoor een extra energietoeslag krijgen zodat zij hun vaste lasten kunnen blijven betalen. Daarnaast worden de accijnzen op benzine en diesel en het btw-tarief op gas en stroom verlaagd.

Deze maatregelen worden gefinancierd uit de extra inkomsten die de overheid verwacht uit de gaswinning. Ook wordt een potje aangesproken dat eigenlijk bedoeld was om de gevolgen van de brexit te dempen. Daardoor hoeft de staatsschuld niet verder op te lopen. Economen waarschuwden al dat het niet verstandig zou zijn extra geld te lenen voor koopkrachtreparatie.