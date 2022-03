Moskou: voortgang in gesprekken over demilitarisering Oekraïne

Rusland ziet vooruitgang in de onderhandelingen met Oekraïne over het beëindigen van de oorlog. Volgens de Russische hoofdonderhandelaar Vladimir Medinski zijn beide partijen "halverwege" een compromis over toekomstige demilitarisering van Oekraïne, een eis van Moskou. Over het afzien van het NAVO-lidmaatschap door Kiev en neutraliteit van Oekraïne zijn beide partijen elkaar dicht genaderd, zei hij. Onderhandelaars overleggen sinds begin deze week dagelijks via digitale weg, nadat fysieke ontmoetingen weinig tastbaars hadden opgeleverd. Vanuit het Westen en Oekraïne klinken geluiden dat Rusland vertragingstactieken toepast en niet echt uit is op een vergelijk, drie weken na de invasie die lijkt vast te lopen. Vergelijkbare geluiden klinken echter ook uit Moskou. Oekraïne vertraagt de vredesonderhandelingen met Rusland door onrealistische voorstellen te doen, zei bijvoorbeeld president Vladimir Poetin vrijdag tijdens een gesprek met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Oekraïne zou niet even bereid zijn als Rusland om de onderhandelingen te versnellen. Een Oekraïense woordvoerder had het eerder vrijdag over "heel moeilijke" gesprekken. President Volodimir Zelenski zei deze week dat zijn land moet erkennen dat een NAVO-lidmaatschap er niet in zit. Andere eisen van de Russen zijn dat Kiev erkent dat de Krim Russisch is en de afvallige regio's Donetsk en Loehansk onafhankelijke staten zijn.