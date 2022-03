Afghaanse meisjes toch niet naar school: “Ze komen wel opdagen, maar mogen niet naar binnen”

De Taliban laten toch geen meisjes toe op middelbare scholen. Het besluit daartoe is ingetrokken door het Ministerie van Onderwijs omdat er geen plan ligt in overeenstemming met de islamitische wet.

Dit is een grote klap voor Afghaanse meisjes, vertelt NOS-correspondent Aletta André. "Op een aantal scholen waar ik leraren en activisten sprak, kwamen meisjes wel opdagen, maar mochten zij de school niet in. En dat is echt een enorme klap, er werd gehuild."

Het intrekken van deze beloftes doet denken aan hoe de Taliban te werk ging in de jaren 90, zegt André. "Ook toen werden keer op keer vage beloftes gedaan dat meisjes wel weer naar school mochten zodra het veilig was en in lijn met de sharia. Maar dat gebeurde nooit."

Vrouwenrechten nihil

De vrijheid van Afghaanse vrouwen is zeer beperkt. Ze zijn uitgesloten van allerlei beroepen. “Eerst werd gezegd dat vrouwen geen lange afstanden mogen afleggen zonder mannelijke begeleider. En onlangs kwam daarbij dat ze het land niet uit mogen zonder mannelijke begeleider. Dus de droom van sommige meisjes om in het buitenland te studeren, wordt ook stukken moeilijker."

Veel meisjes gingen voor het eerst weer naar school, maar werden weggestuurd:

Heartbreak as Afghan girls ordered home just hours after schools reopen.



Crestfallen students, back at school for the first time since the Taliban seized power in August last year, tearfully packed up their belongings and filed outhttps://t.co/qelKHcGFSP pic.twitter.com/2YIABq2vlf