Vijfde journalist komt om in Oekraïne: “Oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad”

De Russische journalist Oksana Baulina is gisteren omgekomen bij een bombardement in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

De 42-jarige verslaggeefster schreef onder meer voor The Independent en werkte voor de stichting van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

Journalist Olaf Koens legt uit dat de Russen een vuile tactiek hanteren, waarmee ze eerder in Syrië ook hulpverleners en journalisten hebben aangevallen.

“Ongelooflijk. Dit lijkt ook nog eens doelgericht, een ‘double tap’. Rusland bestookt een doel in Kiev, wacht tot hulpverleners en journalisten ter plaatse zijn, en bestookt nog eens hetzelfde doel. Oorlogsmisdaad op oorlogsmisdaad.”

“Dit soort beschietingen, waarbij de mensen die komen helpen doelwit zijn, kennen we uit eerdere oorlogen. De tactiek is oud, zoals bijna alle wreedheid, maar door de Russen en Assad in Syrië geperfectioneerd. Misdadig.”